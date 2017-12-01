قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة أسير فلسطيني في بلدة قباطية جنوب جنين

فلسطين المحتلة(صدى):

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيليأ، اليوم، منزل عائلة الأسير محمد زياد أبو الرب في بلدة قباطية جنوب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال اقتحامها البلدة بينهم رضيع ومسنة، كما اعتقلت شابين وأخلت سبيلهم لاحقًا.

وذكر نائب محافظ جنين كمال أبو الرب في تصريحات له، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وهدمت منزل عائلة زياد أبو الرب بحجة قيام نجله الأسير محمد بقتل مستوطن في بلدة كفر قاسم داخل بأراضي العام 48 قبل شهر.

من جهته أوضح مدير إسعاف الهلال الأحمر في قباطية مصطفى كميل، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، كما أصيب الشاب أحمد عرفات حنايشة بعيار معدني في الظهر وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي لتلقي العلاج.