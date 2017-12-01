” كارلوس بويول ” المنتخب الإسباني مرشح لفوز مونديال روسيا والبرازيل وألمانيا الأخطر

ماجد محمد(صدى):

أوضح كارليس بويول مدافع برشلونة سابقا , وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في 2010, أن المنتخب الإسباني أحد المرشحين بقوة للفوز بمونديال روسيا ٢٠١٨.

وأكد بويول امتلاك إسبانيا للاعبين شباب لديهم الرغبة الشديدة، وآخرون يعرفون قيمة الفوز بهذه البطولة ويمكنهم مساعدة الجيل الصاعد، الأمر الذي يؤهلهم للفوز.

وذكر بويول امتلاك المدير الفني لـ ” لا روخا ” ،جولين لوبيتيغي، لنفس فلسفة السنوات الاخيرة، مع غضافة لمسته وإدخال أفكار جديدة.

وقال بويول ” أعتقد أن البرازيل وألمانيا والأرجنتين هم الأخطر، وأضاف عن المنتخب الأرجنتيني ” سيكون عليه ضغوط كبيرة من اجل الفوز باللقب ولكنه يمتلك لاعبين كبار وسيقاتل للنهاية.