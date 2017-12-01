الدفاع الروسي يبتكر سلاح لتدمير الأقمار الصناعية

موسكو(صدى):

كشف معهد أبحاث تابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الخبراء الروس يعملون على ابتكار سلاح لتدمير الأقمار الصناعية.

وقال نائب رئيس معهد البحوث العلمي المركزي رقم 46 ، أوليغ أتشاسوف ” إن العمل في عدد من المجالات سينجز ضمن إطار برنامج التسلح 2018-2027، مؤكدا على عمل روسيا لإنشاء المنظومة المحمولة المضادة للأقمار الصناعية (رودولف) “.

وأضاف ” روسيا تقوم بإنشاء نظام (تيرادا-2إس) الأرضي والمتنقل لتشويش أقمار الاتصالات. كما أن برنامج التسليح يضمن إنشاء منظومة الصواريخ الإستراتيجية الثابتة (سارمات) والطائرات المتعددة الأغراض من طراز (سو-35) ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي (إس-500) وغيرها من الأسلحة “.