الدفاع الروسي يبتكر سلاح لتدمير الأقمار الصناعية
كشف معهد أبحاث تابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الخبراء الروس يعملون على ابتكار سلاح لتدمير الأقمار الصناعية.
وقال نائب رئيس معهد البحوث العلمي المركزي رقم 46 ، أوليغ أتشاسوف ” إن العمل في عدد من المجالات سينجز ضمن إطار برنامج التسلح 2018-2027، مؤكدا على عمل روسيا لإنشاء المنظومة المحمولة المضادة للأقمار الصناعية (رودولف) “.
وأضاف ” روسيا تقوم بإنشاء نظام (تيرادا-2إس) الأرضي والمتنقل لتشويش أقمار الاتصالات. كما أن برنامج التسليح يضمن إنشاء منظومة الصواريخ الإستراتيجية الثابتة (سارمات) والطائرات المتعددة الأغراض من طراز (سو-35) ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي (إس-500) وغيرها من الأسلحة “.
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