بهذه الشروط.. ” الداخلية ” تفتح باب التسجيل في قوات الأمن الخاصة

نايف السالم(صدى):

أعلنت قوات الأمن الخاصة فتح باب القبول والتسجيل، لحاملي الشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات مدتها ” سنتان ” ، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة على رتب ” وكيل رقيب، وعريف، وجندي ” .

وحددت عدة شروط للتسجيل والقبول في قوات الأمن الخاصة، ومن بينها، ” أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء الخدمة في خارج المملكة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنه ولا يزيد على 30 سنة.

كما نصت على أنه لابد من تميزه حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

وعن عمره والحالة الإجتماعية، أن لا يقل طوله عن 170سم، وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن يكون لائقًا طبيًا خالي من الأمراض النفسية والصرع.

ويشترط أن يكون مستواه التعليمي مرتفع، فلا يقل التقدير عن جيد، وحصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

وأوضحت القوات، أن التقديم سيتاح خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 1439/3/29هـ ، وحتى يوم الخميس الموافق 1439/4/3هـ الساعة العاشرة صباحاً، وذلك عبر موقع بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية (هنا)