مسئول أمني روسي: مستعدون للحل العسكري بشأن كوريا الشمالية

موسكو(صدى):

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، عن وجود مخاطر وتهديدات محتملة على موسكو بسبب القوة النووية الجديدة لكوريا الشمالية.

وأوضح ” نيكولاي ” أن روسيا تهتم بهذا الشأن بسبب وجود حدود مشتركة بين الدولتين، قائلًا: ” نحن نوجد عمليًا على حدود معهم، ولذلك نحن مهتمون بأن يحل كل شيء بطريقة سياسية ودبلوماسية ” .

كما أكد أن موسكو تأخذ بالاعتبار عواقب حل عسكري محتمل بشأن كوريا الشمالية وهي مستعدة، ولذلك لن يكون مثل هذا التطور للأحداث مفاجئًا لموسكو.

يُذكر أن كوريا الشمالية أجرت فجر الأربعاء الماضي، تجربة صاروخية هي الأولى منذ 15 سبتمبر، معلنه أن صاروخها الجديد من طراز ” هواسيون 15 ” قد حلّق في غضون 53 دقيقة إلى ارتفاع قدره 4475 كم، وقطع مسافة 950 كم، بالرغم من مطالبة روسيا والصين لها بتجميد تجاربها النووية والصاروخية.