تركي آل الشيخ مهنًا الخطيب: ” اتطلع زيارته في مصر “

نواف السالم(صدى):

هنأ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الكابتن محمود الخطيب بفوزه في انتخابات رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري مساء أمس الخميس.

وقال ” تركي ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بارك لأخي الكابتن محمود الخطيب فوزه في انتخابات النادي الأهلي المصري ..وأتطلع لزيارته في مصر لبحث الإستثمار في النادي ” .

وكان الخطيب فاز بمقعد رئيس النادي الأهلي المصري في انتخابات الأمس، متفوقًا على محمود طاهر رئيس مجلس غدارة النادي الاهلي منذ 4 سنوات، بفارق 7774 صوت.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلى للدورة من 2017 وحتى 2021 فوز محمود الخطيب بمقعد رئيس القلعة الحمراء، بعد حصده 20956 صوتًا، مقابل 13182 لصالح محمود طاهر، بينما حصل محمد ثابت على 30 صوتًا وإلهامى عجينة على 27 صوتًا.