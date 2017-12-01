” شرطة الشمالية ” توضح ملابسات مقطع شكوى أحد منسوبيها عبر واتساب

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت شرطة المنطقة الشمالية بيانا كشفت فيه ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر واتساب والذي يتضمن شكوى أحد منسوبي شرطة الفيصلية من عدم تسجيل بلاغ له ضد شخص آخر.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي.، إنه إشارة للمقطع المسرب والمتداول عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي (واتس اب)يتحدث فيه شخص يفيد انه ينتسب الى شرطة منطقة الحدود الشمالية وان اسمه ماجد العنزي ويشتكي بعدم استقبال بلاغه من قبل شرطة الفيصلية.

وأضاف تأكد انه عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين ٩/ ٣/ ١٤٣٩ حضر مواطن بنفس الاسم ونفس الادعاء وهو من منسوبي شرطة المنطقة لمركز شرطة الفيصلية بمدينة عرعر وتقدم بدعوى ضد آخر لتهديده وتكسير زجاج سيارته وتم استقبال بلاغة والتجاوب مع شكواه وضبط افادته واتخاذ الإجراءات النظامية بالانتقال والمعاينة وتسجيل القضية جنائيا حسب ما تتضمنه نصوص نظام الاجراءات الجزائية بإبلاغ الجهات الميدانية المختصة بالبحث عن المدعى عليه والتنسيق الدائم مع المدعي الذي تم التواصل في حينه بينه وبين رجال التحري الميدانيين من اجل متابعة تحركات المدعى عليه لضبطه واحضاره ولايزال البحث والتحري جاري عن المدعى عليه.