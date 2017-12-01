سيدة بريطانية تنتظر اعتذارًا من الرئيس الأمريكي ترامب

لندن(صدى):

أوضحت البريطانية ” تيريزا سكريفينر ” ، أنها تنتظر اعتذارًا من الرئيس الأمريكي ” ترامب ” بسبب ما وصفته بعدم الاحترام الذي شعرت به عند وصول تغريدة وصلت إليها بالخطأ من الرئيس ترامب.

وقالت وسائل إعلامية إن ” سكريفينر 41 عامًا، استيقظت صباح يوم الخميس على رسالة توبيخ غير متوقعة وصلتها على حسابها عبر موقع ” توتير ” بالخطأ من حساب ترامب، حيث كان يقصد الأخير إرسالها لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وعلى الفور حذفها، وأعاد إرسالها لماي “.

وكان الرئيس الأمريكي في رسالته إلى رئيسة الوزراء البريطانية، يطالبها بالاهتمام بشؤونها الخاصة، وذلك ردًا على انتقادها له، لإعادته نشر فيديو مناهض للمسلمين.

وقالت سكريفينر، على حسابها عبر موقع توتير، ” أنا وتيريزا ماي مختلفتان، ملفّنا عبر توتير مختلف، أنا أم وهي تدير البلاد ” . مؤكدة أنها في انتظار اعتذار من البيت الأبيض.