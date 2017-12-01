بعد معاناة 16 عاما.. سلك كهربائي يقضي على حياة أسامة بن لادن بالعراق
توفى أسامة بن لادن حسين العراقي , صاحب الـ 16 عاما , قبل 4 أيام من موعد تسلمه أوراقه الثبوتية الجديدة لتغيير أسمه الذي طالما حلم به.
وولد ” حسين ” في نهاية 2001 , مباشرة بعد سقوط برجي التجارة العالميين , في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر , وأطلق والده عليه هذا الأسم المركب تيمنا لابن لادن حيث كان معروف بالشجاعة في عهد صدام حسين , ولا يمت للإرهاب بصلة.
وبعد كشف أسامة بن لادن بكونه إرهابي , تعرض ” حسين ” لصعوبات كثيرة منذ طفولته ومنها اقتحام الجنود الأمريكين لمنزل عائلته مرات عديدة , وطرد شقيقه من قوات الاتحادية العراقية بسبب تشابه في أسمه مع بن لادن الحقيقي.
ومن ثم ظل “حسين” حبيسا في منزله تفاديا للمشاكل , إلى حين إجراء مقابلة صحفية معه من قبل إحدى القنوات المحلية.
وبعد بث التقرير , استقبل قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي ” حسين ” وأصدر قرارا سريعا بتغيير أسمه , وتعيين أسم أحمد بدلا من أسامة بن لادن.
وتلقى ” حسين ” اتصالا هاتفيا بداية الأسبوع , وتبلغ بإمكانية استلام أوراقه باسمه الجديد , يوم الأحد المقبل , ولكنه توفى قبل 4 أيام من موعد استلام أوراقه الجديدة , إثر صاعقة كهربائية , أثناء عمله.
الوافي[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 37 دقيقة
إن لم تمت بالسيف مت بغيره ,,, تعددت الأسباب والموت واحد …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23345 ] نشر منذ 3 دقائق
أسمه كان سبب تعاسته ف الحياة
لكن الموت ريحه من متاعب الدنيا🤔