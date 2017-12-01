اختفاء صياد هندي بالقرب من سواحل الجبيل

خالد الضبيبي(صدى):

اختفى صياد هندي، صباح اليوم، قرب سواحل مدينة الجبيل، بعد اصطدام قارب الصيد بسفينة صيد أخرى.

وقالت صحيفة ” تايمز أوف أنديا ” ؛ ” الصياد لويولا ( 24 عامًا) يعمل في الصيد في المملكة منذ عام، وكان مع مجموعة مكونة من خمسة أفراد على قارب صيد في الجبيل عندما اصطدمت سفينة صيد بالقارب .”

وأضافت، ” تم إنقاذ أربعة صيادين في المنطقة المجاورة؛ والصياد الخامس ” لويولا ” ما زال مختفيًا.

وقد تولى مساعد وزير الخارجية الهندية إبلاغ أسرة المفقود، وأكد أن الجهات المعنية في المملكة تبذل جهودًا كبيرة للحصول عليه.