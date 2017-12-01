قبل القرعة بساعات.. شبح ” مجموعة الموت ” يُطارد مونديال 2018

ماجد محمد(صدى):

” مجموعة الموت ” .. هكذا عُرفت المجموعة المتضمنة على أقوى المنتخبات في كأس العالم منذ 23 عامًا، لينتظر العالم اليوم الجمعة الإعلان عن مجموعة الموت السابعة في تاريخ المونديال.

ومن المتوقع أن تضم مجموعة الموت السابعة منتخبات ” البرازيل، إسبانيا، اليابان، والسويد ” ، وفقًا للقرعة المحتملة المقرر عقدها اليوم الجمعة في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو والتي سيتم خلالها أيضًا توزيع المنتخبات الـ 32 المشاركة في مونديال 2018 على ثماني مجموعات.

ولم يأتي التوقع المحتمل لمجموعة الموت من فراغ، فيعود السبب في ترشيح منتخب السويد إلى فوزه على نظيره الإيطالي صاحب اللقب في 4 مناسبات، والذي تسبب في غياب المنتخب الإيطالي عن مونديال 2018 لأول مرة منذ 60 عامًا.

كما تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره التشيلي والذي يعد أكبر منتخبات الكونكاكاف و حامل لقب كوبا أمريكا والولايات المتحدة الامريكية، بنتجية 0-3 في التصفقات النهائية للتأهل لكأس العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” مؤخرًا عن قائمة تضم المجموعات الأقوى في بطولة كأس العالم منذ 1994 وحتى 2014، مؤكدًا على قوة هذه المنتخبات واستمرار نجاحها وتفوقها على صدارتها من عام لآخر.

ففي بطولة كأس العالم بأمريكا عام 1994، حصلت مجموعة ” إيطاليا، المكسيك، إيرلندا، والنرويج ” على لقب مجموعة الموت لما كانت تشكله هذه المنتخبات من قوة ضاربة في البطولة.

وبعد هذه البطولة وإعلان مجموعة الموت لأول مرة، زاد صراع المنتخبات في كأس العالم وزاد معه عدد المنتخبات المشاركة، حيث صعد منتخبان فقط من كل مجموعة في مونديال فرنسا 1998 والذي كان من أكثر البطولات تعقيدًا، حيث كانت مجموعة ” رومانيا، إنجلترا، كولومبيا، وتونس ” هي الأقوى من ناحية التصنيف في مونديال فرنسا، بينما كانت المجموعة الرابعة التي تضم ” إسبانيا، بلغاريا، نيجيريا، وباراغواي ” الأكثر تعقيدًا.

وفي مونديال كوريا واليابان 2002 حصلت مجموعة ” الأرجنتين، إنجلترا، السويد، ونيجيريا ” على لقب مجموعة الموت، وكان المنتخب الأرجنتيني هو ضحية تلك المجموعة بعد أن وصل إلى المونديال كأحد أبرز المرشحين للقب تحت قيادة مديره الفني مارسيلو بيلسا، ولكنه خرج من الدور الأول.

وبالرغم من سرعة استعادة الأرجنتين قوتها مرة أخرى في مونديال 2006 ووصولها إلى دور الثمانية في مجموعة صعبة، إلا أنها خرجت من تصنيف مجموعة الموت في هذه الدورة وحصدت مجموعة ” إيطاليا، غانا، جمهورية التشيك، والولايات المتحدة الأمريكية ” على هذا اللقب.

واستطاع المنتخب التشيلي المحافظة على الصدارة للمرة الثانية على التوالي في المونديال لتحصد مجموعة ” إسبانيا، تشيلي، سويسرا، وهندوراس ” لقب مجموعة الموت الأكثر تعقيدًا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

بينما كانت مجموعة ” ألمانيا، غانا، البرتغال، والولايات المتحدة الأمريكية ” هي الأكثر صعوبة في مونديال 2014.