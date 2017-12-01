الخطوط السعودية توجه رسالة لعملائها

علي القحطاني(صدى):

أشارت الخطوط السعودية عن نيتها لطرح قائمة بالخدمات التي ستشمل ضريبة القيمة المضافة، والمنتظر تطبيقها بداية العام المقبل 2018.

كما وجهت رسالة لعملائها: ” بناء على قرار البدء في احتساب ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5 % ابتداءً من 1 يناير2018، فنود أن نلفت عنايتكم إلى أننا سنزودكم بقائمة للخدمات التي ستشملها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة “.

يُذكر أن النقل المحلى يخضع لضريبة القيمة المضافة كما أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة من قبل، ما يوضح أن تذاكر الطيران ستخضع هي الأخرى للضريبة.