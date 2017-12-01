بالفيديو.. حقيقة عمل خطيبة الأمير هاري كمراسلة تلفزيونية

باريس(صدى):

فجرت قناة ” bfmtv ” الفرنسية أمس الخميس، مفاجأه أذهلت الجميع، مظهرة خطيبة الأمير البريطاني هاري كمراسلة تلفزيونية بالبرنامج.

وعلق المذيع خلال حلقة البرنامج، مخاطبًا المراسلة، قائلًا : ” سنكشف سراً احتفظنا به لمدة 3 أيام ” . ومن ثم تابع مخاطباً المراسلة وطالباً منها ألا تذهب، قائلاً: ” الآن عرفنا لماذا ستذهبين إلى لندن! ” .

وأظهر المقطع الذي عرض في البرنامج مدى الشبه الكبير بين مراسلة التلفزيون الفرنسي أشلي، وبين ميغن ماركل الزوجة المستقبلية للأمير البريطاني.

واندهش المذيع من الشبه، قائلًا: ” الشبه رهيب فعلًا ” ، في حين تعرضت المراسلة للإحراج للمفاجأه، من هذا الموقف الذي أبرز تشابهها مع الممثلة الامريكية الساحرة.

وكان الأمير البريطاني قد أعلن خطبته رسميًا الثلاثاء الماضي، مع الممثلة الأميركية ميغن ماركل، منتظرين الزواج بكنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور مايو المقبل، وفقًا لبيان أصدر من القصر الملكي.