نصائح تساعدك في كشف الهواتف المزيفة بسهولة

متابعات(صدى):

انطلقت مؤخرًا العديد من شركات بيع الأجهزة الذكية، لتصنيع منتجات مقلدة، وتكون تقريبا طبق الأصل من المنتج الأصلي، وأغلب الناس تنخدع بها وتخفى عنهم بعض الفروق الدقيقة ما بين الأصل والتقليد.

وعلى المشترى أن يضع في اعتباره، أن العلبة الذي يتواجد فيها الجهاز، إذا كانت عشوائية الصنع أو غير منتظمة من ناحية الحواف، فعلى الأغلب المنتج يكون مزيفًا.

وتحرص الشركات الأصلية أن يكون المنتج مثبتًا داخل العلبة، لتجنب تعرضه لأى أذى أثناء النقل أو الشحن، لذا فإذا كان المنتج غير ثابت في مكانه داخل العلبة، ويتحرك بهزها او تحريكها فغالبا يكون تقليدا للأصل.

وتلعب جودة الطباعة دورا كبيرا في التفريق بين المنتج الأصلى والمزيف، فالتأكد من كتابة الحروف بشكل مثالي سواء على العلبة من الخارج أو على ورقة الإرشادات داخلها، وغير ذلك فعلى الأرجح الجهاز قد يكون مزيفًا.