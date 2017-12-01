لجنة الانضباط توقف ” نيمار ” عن مباراة موناكو

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة الانضباط بالدوري الفرنسي لكرة القدم، معاقبة البرازيلي ” نيمار ” اللاعب بـ ” باريس سان جيرمان ” ، بالإيقاف لمباراة بسبب حصوله على بطاقة صفراء في لقائه الأخير أمام ” موناكو ” الأحد الماضي.

و بذلك يتغيب ” نيمار ” عن مواجهة ” ليل ” في التاسع من ديسمبر على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

يذكر أن، المسابقة المحلية أصدرت ضد نيمار عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد أن تعرض للطرد في مباراة سابقة ضمن الجولة العاشرة من الدوري، لكن علق تنفيذ إحداهما حتى يحصل على بطاقة صفراء خلال المباريات العشر التي تلي طرده، وهو ما حدث أمام موناكو الأحد الماضي.