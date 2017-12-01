بالصور.. بعد وقوع 305 قتيل.. مسجد الروضة يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم

القاهرة(صدى):

أعلنت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء بمصر، عن تجديد مسجد الروضة ببئر العبد، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع به الجمعة الماضية.

والذي وقعت فيه مجزرة الجمعة الدامية وأسفرت عن سقوط 305 قتلى.

وأكدت المصادر أنه تم تأسيس المسجد بالكامل مجددًا وإزالة آثار الجريمة الإرهابية وفتحه أمام المصلين مرة أخرى، اعتبارًا من أمس الخميس.

وأضافت أن قادة قبليين وشيوخ عشائر ومشاهير وشخصيات عامة سيؤدون صلاة الجمعة اليوم بالمسجد؛ في رسالة منهم للإرهابيين أن الجريمة البشعة لن تثني أهالي سيناء عن ممارسة دورهم في حماية بلادهم ومواجهة الاٍرهاب بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة، مؤكداً أن القبائل قررت مساندة ودعم أهالي الضحايا وتقديم كافة الخدمات لهم وتخفيف أي أعباء عنهم.

يُذكر أن مسجد الروضة بشمال سيناء شهد الجمعة الماضية مجزرة دامية على يد العناصر الإرهابية بسيناء، مما أسفر عن مقتل 305 مصلي أثناء أداء صلاة الجمعة وإصابة أكثر من 150 مصابًا.