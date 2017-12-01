الآن.. سامسونج S8 باللون الوردي

سول(صدى):

أصدرت سامسونج , أمس الخميس , لون جديد من نسخة من الثنائي جلاكسي S8 و S8 بلس , وأطلقت عليه إصدار Smart girl limited Edition.

وتتشابه المواصفات الداخلية للهاتف بأي هاتف جلاكسي S8 بلس آخر , فهو يدعم معالج 8895 Exynos , وكاميرا Dualpixel بدقة 12 ميجا بيكسل , وماسح ضوئي لقزحية العين وشاشة Infinity , ولكنه يأتي بلون الزهر الوردي ملحقا بحافظة من Swarovski.

ويبلغ سعر الجهاز 1125 دولار , ومتوفر منه 7000 وحدة فقط للبيع , وذلك من خلال موقع سامسونج الإلكتروني , أو مركز Orange في مدريد.