بالفيديو.. ترامب وزوجته في احتفالات عيد الميلاد

واشنطن(صدى):

احتفل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمراسم إضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية بحديقة ” إليبس ” العامة الواقعة خلف البيت الأبيض، في احتفال أحياه فريق ” ذا بيتش بويز ” الغنائي.

ورافق ترامب في الاحتفال قرينته ميلانيا ليقوما سوياً بإضاءة الشجرة في تقليد سنوي متبع منذ 95 عاماً، متمنيًا أعيادًا سعيدة للجميع.

و بدأ فريق ” بيتش بويز ” ، في أداء أغنيات تقليدية لأعياد الميلاد، في احتفال شاركت به أيضاً مجموعة أخرى من المغنيين.

وكانت السيدة الأولى قدمت زينة عيد الميلاد بالبيت الأبيض يوم الإثنين الماضي وأكدت أنها وزوجها ونجلهما بارون ” سعداء ” للغاية بقضاء أول احتفالات ” كريسماس ” بمقر الرئاسة الأمريكية.