بالصور.. ” كوريا الجنوبية ” تبيع حصون نووية

سول(صدى):

أقدمت شركة كورية جنوبية ” Chumdan Bunker system ” ، على بيع حصون نووية شخصية ، وذلك بعد تزايد تهديدات كوريا الشمالية وبرامجها النووية والصاروخية.

وأكدت الشركة تجهيز الحصن النووي بأنظمة ترشيح متطورة وألواح شمسية ومولدات ذاتية للرياح وتلسكوبات , بالإضافة لكونه يمكنه استيعاب ثمانية أشخاص وحمايتهم بشكل كامل عن وقوع حرب نووية.

وأوضح جو وان هيوك المدير التنفيذي للشركة , أمان هذه الوحدات وحمايتها للأفراد بشكل كامل , مشيرا لتلقي طلبيات شراء كثيرة في كوريا الجنوبية , حيث بلغ تكلفة كل حصن بحوالي 26 ألف دولار.

وأضاف ” هيوك ” تزويد الحصون بحزم غذائية مجففة , والتي يستخدمها رواد الفضاء بوكالة ” ناسا ” ، إضافة إلى الأقنعة المضادة للغازات السامة وسترات للحماية من الأمطار الحامضية ، وحمام كيميائي وحوض يجفف الفضلات ويطردها خارج الحصن.