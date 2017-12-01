غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الجمعيات التعاونية

حسين العلي(صدى):

تُعقد يوم غدٍ السبت 14/03/1439هـ الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الجمعيات التعاونية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق مداريم كراون بالرياض، وسيناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة ومن بينها الخطة الاستراتيجية والدليل التنظيمي للمجلس.

كما سيتخلل اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية عرض العديد من الملفات الهامة التي من المأمول أن تؤثر إيجابًا في اداء وإثراء القطاع التعاوني خلال الفترة القادمة بالمملكة للوصول بها الى مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل التعاوني.