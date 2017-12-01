” بتكوين ” تهبط بأكثر من 4% بعد تخطيها الـ 10 ألاف دولار

واشنطن(صدى):

انخفضت ” بتكوين ” بنسبة 4.20%، اليوم الجمعة، تزامنًا مع مكاسب الأسهم العالمية، في تمام الساعة 10:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تجاوزت مستوى العشرة آلاف دولار لفترة وجيزة.

وشهدت العملة الرقمية تسجيل مستوى قياسي أعلى 11,400 دولار قبل الهبوط بنحو 20% في غضون ساعات، ومن ثم تقدم أداءً متباينًا.

و قال عضو الاحتياطي الفيدرالي ” راندال كوارلز ” إن البنوك المركزية بعيدة كل البعد عن اعتماد العملات الرقمية كأداة دفع، نظرًا لما قد تشكله من خطر على النظام المالي مع نموها الكبير.

فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ” سارا ساندرز ” إن إدارة الرئيس ” دونالد ترامب ” تراقب العملات الرقمية عن كثب، لكن دون توضيح لأسباب وكيفية هذه المراقبة.

ويأتي ذلك في أقل من 24 ساعة من كشف رئيس الفيدرالي بمدينة نيوريورك ” ويليام دادلي ” عن دراسة البنك المركزي الأمريكي لإمكانية إصدار عملته الرقمية الخاصة، مشيرًا إلى “بتكوين” باعتبارها أحد أنشطة المضاربة وليست مخزنًا مستقرًا للقيمة.