بالفيديو.. أول تصريح لـ ” محمود الخطيب ” بعد فوزه بانتخابات النادي الأهلي

ماجد محمد(صدى):

وجه المصري ” محمود الخطيب ” رئيس النادي الأهلي الجديد، رسالة شكر إلى أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي، عبر مكالمة هاتفية؛ على برنامج ” الكورة مع شوبير ” الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد شوبير.

وقال الخطيب : ” أشكر الجميع .. شكرا أعضاء الجمعية العمومية للأهلي .. شكرا على كل المشاعر الرائعة التي رأيتها اليوم في الأهلي من أعضاء ومن جماهير “.

وأضاف الخطيب : ” المسؤولية أصبحت كبيرة جدا جدا علينا الآن .. مسؤوليتنا هي خدمة النادي الأهلي ” واستكمل ” أتمنى توفيق الله لخدمة الأهلي، وتكون الفترة المقبلة خيرا على النادي “.

وأوضح أنه توقع مشاركة الأعداد الكبيرة في الانتخابات، وذلك بسبب ما رآه من حب من الجميع في الشوارع ومن الأعضاء العاملين في النادي.

واختتم الخطيب : ” نجاح القائمة بالكامل يجعل مسؤوليتنا أكبر وأكبر. نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع؛ وسنعمل بكل ما لدينا من أجل الأهلي “.