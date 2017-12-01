بالصور.. ولادة نادرة لخنزير برأسين وأنفين وثمانية أرجل

بكين(صدى):

شهدت مقاطعة فوجيان الصينية ، ولادة نادرة معروفة بـ ” التوائم الملتصقة ” لخنزير صغير برأسين وأنفين وثمانية أرجل .

حيث رصد السكان المحليون لقطات لخنزير حديث الولادة يتلوى على الأرض بعد فترة وجيزة من ولادته، وتظهر الخنزير مشوها له رأسين وأنفين وسيقان أمامية عادية. لكن يكشف بعد ذلك عن أرجل إضافية على ظهره.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الصين مجموعة من الحوادث الغريبة لولادة خنازير مشوهة في الآونة الأخيرة، فقد ظهر في الشهر الماضي مقطع فيديو لخنزير بوجهين وفمين وثلاثة عيون بالقرب من بكين.