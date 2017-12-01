  • الجمعة 1

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالصور.. الألوان الغامقة موضة خليجية لعام 2018

بالصور.. الألوان الغامقة موضة خليجية لعام 2018

بالصور.. الألوان الغامقة موضة خليجية لعام 2018
أماني الغامدي(صدى):

تألقت أشهر مدونات الموضة الخليجية في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء الألوان الغامقة لموسم الشتاء هذا العام، باعتباره اللون الأكثر فخامة وأناقة لهذا الموسم.

وتعد أكثر الألوان التي تم تداولها اللون الأسود والزيتي الغامق والبرتقالي والأحمر والأزرق الغام من قبل مدونات الموضة الخليجية في مقدمتهم بلقيس بوصخر وأبرار القرشي واسيا.

 

 


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6132 ] نشر منذ 48 دقيقة

هو الشتاء اصلاً الألوان الغامقة مناسبة له لانها تدفئ عكس الألوان الفاتحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *