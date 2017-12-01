بالصور.. الألوان الغامقة موضة خليجية لعام 2018

أماني الغامدي(صدى):

تألقت أشهر مدونات الموضة الخليجية في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء الألوان الغامقة لموسم الشتاء هذا العام، باعتباره اللون الأكثر فخامة وأناقة لهذا الموسم.

وتعد أكثر الألوان التي تم تداولها اللون الأسود والزيتي الغامق والبرتقالي والأحمر والأزرق الغام من قبل مدونات الموضة الخليجية في مقدمتهم بلقيس بوصخر وأبرار القرشي واسيا.