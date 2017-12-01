بالصور.. الألوان الغامقة موضة خليجية لعام 2018
تألقت أشهر مدونات الموضة الخليجية في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء الألوان الغامقة لموسم الشتاء هذا العام، باعتباره اللون الأكثر فخامة وأناقة لهذا الموسم.
وتعد أكثر الألوان التي تم تداولها اللون الأسود والزيتي الغامق والبرتقالي والأحمر والأزرق الغام من قبل مدونات الموضة الخليجية في مقدمتهم بلقيس بوصخر وأبرار القرشي واسيا.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6132 ] نشر منذ 48 دقيقة
هو الشتاء اصلاً الألوان الغامقة مناسبة له لانها تدفئ عكس الألوان الفاتحة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 3 دقائق
بعضها حلوه 😎