المستشار الاعلامي محمد الناهسي ينجُ بفضل الله من حادث سير خطير

ابها(صدى):

تعرض الأستاذ محمد الناهسي لحادث مروري مروع مساء السبت الماضي، إثر سرعة جنونية من قائد سيارة قادم من طريق فرعي متجهاً لقطع الطريق الرئيسي داخل مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، حيث كان سير الناهسي، و حصل اصطدام رهيب نجا منه الجميع مع بعض الاصابات البشرية الخفيفة و انعدام السيارتين تماماً، و استقبل شقيقه عبدالرحمن و والده الشيخ سعود بن عبدالله و هو أحد مشائخ قبائل ناهس شهران اتصالات و زيارات الأقارب و الأصدقاء و المحبين ممن آلمهم الخبر شاكرين الله على سلامة أبوخالد .

و كما يعلم البعض، فإن الأستاذ محمد الناهسي ( كاتب و مؤلف ) شارك حديثاً في الإعلام الجديد بحلقات تربوية و إنسانية حظيت باستحسان واسع على اليوتيوب خصوصاً مثل برنامج ( تقدير الجهود )، و كانت مشاركاته الجديدة خاصة به بعد أن كان يُنتج البرامج لشخصيات إعلامية مشهورة أُخرى طيلة ثلاثة عشر عاماً الماضية .