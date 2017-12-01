وفقًا لتعليمات مسبقة.. وفد النظام السوري يُغادر جنيف السبت

دمشق(صدى):

يستعد وفد النظام السوري بمفاوضات جنيف لمغادرة طاولة المفاوضات، غدًا السبت، وفقًا للتعليمات التي حصل عليها، على أن يتخد النظام بعد ذلك قرارًا باحتمال عودته إلى جنيف مرة أخرى.

وأكدت مصادر روسية أن وفد المعارضة ينوي للبقاء في جنيف حتى منتصف ديسمبر، استجابةً لطلب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، موضحه أنه لن تكون هناك من مفاوضات مباشرة مع وفد المعارضة الموحّدة خلال هذه الجولة.

وكان دي ميستورا التقى بالوفدين في قاعتين متقابلتين حيث ناقش مع كلّ منهما وثيقة عنوانها ” لا ورقة ” من 12 بندًا تشمل رؤيته لسوريا المستقبل، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي له أنه لن يتم مناقشة تنحي الأسد ومصير الرئاسة السورية حاليًا.