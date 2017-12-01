القضاء التركي يحقق في مزاعم تحويل أسرة أردوغان أموالًا للخارج

أنقرة(صدى):

قام رجب طيب أردوغان بتكذيب ما انتشر من مزاعم تفيد بأن أسرته حولت ملايين الدولارات إلى الخارج، للتهرب من الضرائب، مهددًا كمال فليجدار أوغلو بأنه ” سيدفع الثمن ” .

وكان قد اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة كمال قليجدار أوغلو، أعضاء من أسرة أردوغان هذا الأسبوع بتحويل 14 مليون دولار إلى شركة في جزيرة مان وقال إن بحوزته وثائق تثبت حدوث التحويل.

وقال مكتب الادعاء في أنقرة إنه فتح تحقيقًا في المزاعم، وإن مسؤولًا من شركة بيلواي المحدودة التي قال قليجدار أوغلو إن أسرة أردوغان حولت إليها الأموال أفاد بأن الوثائق مزورة.

وطلب حزب الشعب الجمهوري بتسليم جميع الوثائق،وتم تقديم طلبًا للبرلمان للتحقيق في المزاعم، لكن البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إردوغان رفض الطلب أمس الخميس.