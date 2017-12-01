اليوم بدء حملة ” منع حافلات خط البلدة نهائيًا “

علي القحطاني(صدى):

تبدأ، اليوم الجمعة، الحملة التفتيشية لهيئة النقل العام، لمنع حافلات خط البلدة المتهالكة؛ وإحلالها بجديدة؛ وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء على تنظيم ومعالجة أوضاع الحافلات الأهلية بـ (خط البلدة) البالغ عددها 600 حافلة.

وأوضحت المصادر، أن الحملة ستبدأ بعد ظهر الجمعة، من خلال مفتشين هيئة النقل العام، على ثلاث مدن كبرى وهي ( الرياض، جدة، المدينة المنورة )؛ وتستمر حتى يوم السبت.

وأشارت المصادر، أنه خلال شهرين سيتم القضاء نهائيا على حافلات خط البلدة من السير في الطرق، بالإضافة إلى توزيع استمارات بيانات على ملاك الحافلات الأهلية لتوعيتهم بالتعاون لتصحيح أوضاع الحافلات؛ بينما غير الملاك سيتم دخولهم إلى شركات الحافلات الجديدة.