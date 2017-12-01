بالفيديو.. اعتراف قائد الحرس الإيراني بتشكيل خلايا إرهابية

طهران(صدى):

أعلن اللواء محمد على جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني عن تشكيل بعض الخلايا المسلحة تحت عناوين ” المقاومة ” في عدد كبير من دول المنطقة، وذلك توجيها من المرشد.

وأكد ” جعفري ” في كلمة له مؤخرًا، وجود خلايا أخرى صغيرة تحت التشكيل في مناطق مختلفة بالعالم، وستظهر على أرض الواقع قريبًا.

والجدير بالذكر أن تصريحات قوات الحرس بتواجد قواتهم خارج أراضيهم، ودعمهم لميليشيات طائفية تحارب عدة دول منها سوريا والعراق واليمن ليست وليدة اليوم، لأنها قد اعترفت مسبقا بالتدخلات وخوض الحروب في هذه المناطق بحجة حماية المقدسات.