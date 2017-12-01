حذر الصلع والشيب يصيبك بهذه الأمراض

نيودلهي(صدى):

أوضحت دراسة أجريت على أكثر من 2000 شاب في الهند , أن عدد كبير من المصابين بمرض شريان التاجي كانوا أصحاء , ولكنهم صلع بشكل تام.

وربط بحث جديد نشرته ” الإذاعة البريطانية ” بين الصلع والشيب المبكر وبين التعرض لأمراض القلب والبدانة لدى الرجال دون سن الأربعين.

ودرس البحث في المؤتمر السنوي الـ 69 لمؤسسة CSI حالة 790 رجلا دون سن 40 عاما , أصيبوا بمرض الشريان التاجي , و1.270 رجلا أصحاء من عمر مماثل , في ملاحظة للذين يعانون من المرض كانوا من الذين ملا الشيب رؤوسهم بنسبة 50% مقارنة مع 30% من المجموعة التي لا تعاني من المرض.

وأكد الدكتور مايك كنابتون , المدير الطبي المساعد في BHF , أن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر والشيب المبكر يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.