رئيس الوزراء الإسرائيلي متهم بقضية فساد

كانبرا(صدى):

أستمرت تحقيقات الشرطة الأسترالية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قضية فساد بتهمة تلقيه رشاوي وهدايا ثمينة من أثرياء ، وشارك البليونير جميس باكر كشاهد في التحقيقات .

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الأسترالية أن رئيس مجموعة كراون الذي على علاقة وثيقة مع نتانياهو وافق على الإدلاء بشهادته .

يذكر أن نتانياهو قد حقق معه عدة مرات من قبل في قضايا فساد ، كما أشتبه بأنه تسلم هدايا ورشاوى بشكل غير قانوني من أثرياء بينهم باكر ومنتج في هوليوود بلغت قيمتها عشرات الاف الدولارات .

وتجري تحقيقات أخري لمحاولة الكشف عن اتفاقية سرية تمت بين نتانياهو وصحيفة ” يديعوت احرنوت ” لتقوم بتغطية مؤيدة له، ولكن نتانياهو نفي كل هذه التهم .موضحاً ان خصومه السياسيون يحاولون نسب هذه الشائعات ضده .