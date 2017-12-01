ارتفاع أسعار النفط حصيلة تمديدات أوبك لتخفيضات الإنتاج

متابعات(صدى):

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها، على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.

وكانت قد اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك “، وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا’، أمس الخميس، على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، زاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 57.57 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير (شباط) 24 سنتًا إلى 62.87 دولار للبرميل.