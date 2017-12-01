بالصور.. زوج غيور يشوه وجه زوجته كلما حصلت على لايكات عبر الفيسبوك

واشنطن(صدى):

ألقت شرطة أوروجواي الأمريكية القبض على زوج غيور أعتدى بالضرب على زوجته في كل مرة تتلقى فيها إعجاب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وأعلن مصدر أمني في تصريحات إعلامية، أن الشرطة تمكنت من انقاذ الزوجة الأسبوع الماضي، وعندما عثرت عليها كان وجهها مشوها تمامًا بعد ضربها على جسمها ووجهها من قبل زوجها ” جاليانو ” في كل مرة تحصل فيها على إعجاب على فيسبوك.

وقال محامي الزوجة إن الزوج بدأ بضربها كلما أظهر أصدقائها على فيس بوك إعجابهم على صورها، وواصل الاعتداء عليها وركلها حتى بعدما سيطر على صفحتها، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية لعلاج كسور في الأنف وإصابات في الشفتين.

وأضاف أن أصدقاءها لم يكن لديهم أدنى فكرة أنهم في كل مرة ينقرون زر إعجاب على الإنترنت تتعرض صديقتهم للضرب المبرح، وتركت بفم مكسور وإصابات مروعة في الوجه وأخفت معالمه. وقال إنها لم تفقد أسنانها لأن الزوج وضع قطعة قماش في فم زوجته حتى لا تصرخ أثناء الضرب الوحشي الذي تعرضت له يوميًا.