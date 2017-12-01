التركي تواري يُغادر برشلونة في الانتقالات الشتوية

ماجد محمد(صدى):

قرر لاعب نادي برشلونة التركي أردا تواري الرحيل عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الشتوية بداية يناير المقبل.

وأكدت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” أن اللاعب تواري تلقى عروضًا عدة في الفترة الحالية، أبرزها غلطة سراي التركي، وأندية في الدوري الصيني، كما يحظى باهتمام نادي موناكو الفرنسي، الذي يبحث عن استعادة مستواه في الدوري المحلي، لمجاراة المتصدر باريس سان جيرمان.

يُذكر أن اللاعب التركي خرج تمامًا من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي، منذ قدومه على رأس الإدارة الفنية لـ ” البلوغرانا ” خلفاً للويس إنريكي الصيف الماضي.