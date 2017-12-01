بعد تمديد العقد.. سيلفا يتألق في مانشيستر سيتي حتى 2020

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الخميس، تمديد عقد لاعب كرة القدم الإسباني ديفيد سيلفا لموسم إضافي.

وعبر اللاعب ديفيد سيلفا عن سعادته بالإقامة في مانشيستر سيتي، قائلًا “أنا سعيد للغاية لأن مستقبلي ارتبط بمانشستر سيتي وأتطلع للفوز بالمزيد من الألقاب في السنوات القادمة ” ، حيث يحتفل اللاعب بمرور 10 سنوات على تواجده في النادي بعد انتهاء العقد الجديد في 2020.

وكان ديفيد سيلفا انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من فالنسيا الإسباني عام 2010، بعد أيام من تتويجه بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب هولندا بهدف دون رد، وحصل ” سيلفا ” على لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى لقبين لكأس الرابطة خلال فترة تواجده مع النادي، كما كان جزءا من الفريق الذي وصل للمرة الأولى إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016.