الحريري يوضح سبب إعلان استقالته من الرياض

عادل الحربي(صدى):

نفى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ما تردد من احتجازه في الرياض، مؤكدًا أنه أعلن الاستقاله منها، لخلق حالة صدمة إيجابية للبنان.

وأكد الحريري أنه يعيش في صراع مستمر مع التهديدات التي تستهدف حياته، حيث لديه العديد من الأعداء، من بينهم المتطرفون، والنظام السوري، الذي أصدر حكمًا بالإعدام ضده، متهمه بالتدخل في سوريا.

ودعى أنه لابد من تنفيذ سياسة جامعة همها الرئيسي مصالح لبنان،، ولا أحد في البلاد يريد أن يعيش حرب أهلية من جديد، موضحًا أن بلده لم تعد تحتمل ما يحدث في بلاد أشقائها.