زوجة في دعوى خلع: طردني بسبب كوباية شاي

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية في العشرينات من عمرها بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكده ” طردني من البيت بسبب كوباية شاي ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، لم يكن زواجنا عن قصة حب ولا شيء من هذا القبيل فهو لم يراني إلا يوم الاتفاق على الزواج منه وأنا أيضًا كانت أول مرة أراه.. لم نجلس لنتكلم مثل أي اثنين حتى أقول رأي.. وأهلي نيابة عني وافقوا وحددوا كل شيء ثم أخبروني.

وتابعت: كان شخص جيد عندما رأيته أول مرة لكن يجب ألا ننخدع بالأشخاص من أول مرة فدائما البدايات جميلة ويظهر فيها الأشخاص أفضل ما لديهم وهذا ما فعله زوجي تزوجنا سريعا و” حسيت اني اتجوزت سلق بيض وبسرعة ” .

وأضافت: بعد الزواج فرض عليا الجلوس في البيت مع أني كنت متفقة معه عدم ترك عملي بعد الزواح ولكن منعًا للمشكلات وخاصة إنها في بداية حياتها تنازلت وكانت هذه أول التنازلات وبعدها رفض ذهابي لأهلي غير مرة كل ثلاث شهور وتحكمات أخرى كثيرة.

وتابعت: كنت بتحمل بس آخر مرة مقدرتش أستحمل وعندما طلب مني كوباية شاي وكنت لسه ببدأ أقعد اتغدى زيه قالي قومي اعمليلي شاي قولتله حاضر ثواني بس راح زعق ورمى الطبق في وشي قومت عملتها والنتيجة أنه حدفها بالترابيزة في وشي وقالي الشاي خفيف وناقص سكر وعملاه من غير نفس وطردني بهدومي.