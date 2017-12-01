بالصور.. احصلي علي إطلالة مميزة مع السعودية ” لما العقيل “

أماني الغامدي(صدى):

تطرح السعودية لما العقيل عدة نصائح للمرأة العصرية لأخر صيحات الموضة على مدونتها، وكذلك تنشر صور عبر حسابها على إنستجرام ، فهي تتابع الموضة والأزياء العالمية، ويمكنك ان تلاحظي ذلك في روعة تصاميمها.

يمكنك ان تجد تصاميم فريدة تناسب المرأة العصرية، في كل المواسم والمناسبات وأيضا السهرات، ولمحبي الملابس الكاجوال الأنيقة سيجد ما يروق له بمدونة الأزياء لما العقيل، كما تحرص لما على طرحها كافة المواضيع التي تهم المرأة من مجوهرات وازياء ومكياج.