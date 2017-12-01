رئيس الاتحاد الآسيوي الرياضات الجوية يتفقد استعدادات إندونيسيا للبارقلايد والصين للألعاب الجوية

سعيد العجل(صدى):

اجتمع رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية الدكتور مبارك السويلم مع نائب رئيس الاتحاد الصيني للرياضات الجوية وانج , بحضور أمين عام الاتحاد هان ، على هامش بطولة آسيا الثامنة عشرة للقفز بالمظلات التي استضافتها مدينة جيان الصينية خلال الفترة من 19 الى 27 نوفمبر الحالي.

وقدم السويلم شكره للاتحاد الصيني على الاستمرار في استضافة وتنظيم مختلف الرياضات الجوية ، واتفق الاتحادان على الإعداد والتجهيز لإقامة ( دورة الألعاب الآسيوية الجوية ) والتنسيق في ذلك مع المجلس الأولمبي الآسيوي ليتم تنظيمها لأول مرة آسيويا في الربع الأخير من عام 2019 ، إذ تشمل الدورة التنافس على جميع الألعاب الجوية.

كما اجتمع الدكتور السويلم بحضور أمين عام الاتحاد سانجية ثابر مع لجنة المظلات الآسيوية وجميع ممثلي الدول الآسيوية المشاركين في البطولة وتم مناقشة جميع الإجراءات المتعلقة برياضة القفز المظلي وسبل تطوير الحكام في اللعبة وإدخال منافسات نفق الريح لتكون ضمن البطولات المعتمدة ابتداءاً من بداية عام 2018.من جهة أخرى قام رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية بزيارة لإندونسيا للوقوف على الاستعدادات القائمة لتنفيذ لعبة الباراقلايد في الألعاب الآسيوية التي ستنطلق يوم 18 أغسطس 2018 في جاكرتا .

واجتمع مع رئيس اللجنة الأولمبية الاندونيسية ايريك توهير وأمين عام اللجنة العليا المنظمة للألعاب الآسيوية ايرس وريهانتو بحضور مدير منافسات البارقلايد ممثل الاتحاد الاندونيسي للرياضات الجوية واهيو ، وتم مناقشة الاستعدادات لانجاح منافسات لعبة الباراقلايد.وأوضح ايريك توهير في هذا الخصوص أن اللجنة بدأت بالفعل العمل لتوسعة وتحسين الموقع الكبير والجديد لإقلاع الطيارين أثناء منافسات الألعاب في جبل بونشاك وسيكون حسب المواصفات التي قدمتها اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي .وواصل السويلم اجتماعاته بلقاء نائب قائد القوات الجوية نائب رئيس الاتحاد الاندونيسي للرياضات الجوية الجنرال هاري سبانج في مقر قيادة القوات الجوية بحضور أمين عام الاتحاد الاندونيسي العقيد أيدي ومساعديه .

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر الترتيبات للعبة الباراقلايد في الألعاب الآسيوية وزيادة أوجه التعاون لتشمل إقامة دورات التحكيم ودورات الإدارة الرياضية .وفِي ختام الزيارة عبر الدكتور السويلم عن سعادته بنجاح زيارته للصين وإندونيسيا ، مؤكداً أن قارة آسيا هي مستقبل الرياضات الجوية في العالم لوجود جميع عوامل النجاح فيها من أجواء وإمكانيات وقدرة بشرية .

وقال : ” سعدنا جداً بإضافة منافسة نفق الريح لتكون ضمن منافسات الاتحاد وهذا إضافة جديدة لآسيا، كما وجدت أن الاستعداد لتنفيذ لعبة الباراقلايد في تقدم مستمر والمسؤولين في إندونيسيا يبذلون جهوداً مشكورة في هذا الاتجاه ، واتفقنا معهم على عقد دورات في الربع الأول من 2018 لتطوير حكام الباراقلايد للمشاركة في الألعاب الآسيوية ، كما اتفقنا مع مسؤولي اتحاد اللعبة في الصين على إقامة وتنظيم أول دورة ألعاب آسيوية جوية ستكون في نهاية 2019 وسيتم التنسيق في ذلك حسب المتبع مع المجلس الأولمبي الآسيوي .