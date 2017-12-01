بعد تعهد ترامب.. واشنطن ترُجيء تحويل سفارتها إلى القدس

واشنطن(صدى):

يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأخير وتأجيل أي تحرك لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى العاصمة الفلسطينية القدس؛ تجنبًا لإشعال التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد مسئول بالإدارة الأمريكية، أنه بالرغم من إرجاء ترامب لنقل السفارة إلى القدس، إلا أنه يبحث خيارات آخرى تؤكد عزمه على فعل ذلك في النهاية، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يُعلن عما قريب القدس عاصمة لإسرائيل.

يُذكر أن ترامب كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي، بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، حيث يريد الفلسطينيون أن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.