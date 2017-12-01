شاحن جوال يتسبب في حريق منزل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن مدني الطائف من إخماد حريقا اندلع بأحد العمائر في حي الشهداء الشمالية، بعد إخلاء جميع من في المبنى؛ بدون وقوع أي إصابات.

وقال الحساب الرسمي للدفاع الجوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” أخمد مدني الطائف حريقا اندلع في غرفة بإحدى العمائر في حي الشهداء الشمالية تسبب به شاحن جوال، مما اضطر إلى إخلاء كل من في المبنى وعددهم 21 شخصا، ولا توجد أي إصابات ولله الحمد ” .

وأضاف الحساب مناشدا المواطنين، ” من أجل سلامتكم؛ نرجو منكم تجنب الشواحن رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، والحرص على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق ” .