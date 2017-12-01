حملة ميدانية على ” حي السعادة ” للحفاظ على نظافة وجمال المدينة

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية السلي والإدارة العامة للأراضي والإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض وبمساندة من إدارة مرور الرياض بحملات مشتركة على صناعية السعادة وحي السعادة السكني وتم نقل السيارات التالفة والمعدات المتوقفة على الشوارع الرئيسية والفرعية إلى حجز النظافة كما قام المرور باتخاذ الإجراءات النظامية فيما يخص المعدات المتوقفة في الشوارع والساحات والأراضي الفضاء.

ذكر ذلك المهندس عبدالله الموسى رئيس بلدية السلي وأشار إلى أن الحملات مستمرة لنقل السيارات المشوهة في الشوارع والميادين حفاظا على نظافة وجمال المدينة .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التبليغ عن أي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة 940.