المملكة تدعم قواتها البحرية بـ 4 فرقاطات حديثة بقيمة 22 مليون دولار

نايف السالم(صدى):

تستعد المملكة العربية السعودية لتحديث وتوسيع القوات البحرية لديها، وذلك عن طريق، تزويدها ب 4 فرقاطات حديثة من شركة الصناعات الدفاعية ” لوكهيد مارتن ” بموجب عقد اتفاقية تمت بينهم، ضمن حزمة المبيعات الدفاعية التي جرى الاتفاق عليها بين المملكة والبنتاجون بلغت 20 بليون دولار.

وكشفت تقارير أمريكية بأن وزارة الدفاع ” البنتاجون ” قامت بمنح شركة الصناعات الدفاعية ” لوكهيد مارتن ” عقدًا دفاعيًا بذلك، تتضمن فرقاطات حديثة سيتم تصميمها خصيصًا لتلائم استخدامات بحرية المملكة.

وأكد موقع ” يو إس إن آي ” الإخباري الأمريكي أمس، أن العقد الجديد بلغت قيمته 22,74 مليون دولار، وستقوم الشركة الأمريكية بمقتضاه بتصنيع أربع فرقاطات جديدة هي عبارة عن نسخ معدلة ومتطورة من السفينة القتالية الأمريكية ” فريدوم– كلاس ليتورال كومبات شين ” .

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول صفقة الفرقاطات الجديدة “المملكة ستعمل على استخدام هذه السفن كبديل للسفن الحربية الأمريكية القديمة التي لديها، وهذا سيتمّ في إطار عملية تحديث نوعية تهدف إلى تحديث قدرات وأسلحة البحرية السعودية. وهذه الاتفاقية ستمكّن الولايات المتحدة من تصدير أول مجموعة من السفن الحربية المصنعة داخل الولايات المتحدة منذ سنوات ” .