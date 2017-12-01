” العمل ” توقف التفاويض الإلكترونية التي تصدرها الغرف التجارية للعمالة المنزلية

حمود العنزي(صدى):

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيقاف التفاويض والتصديقات الإلكترونية للتأشيرات التي تصدرها الغرف التجارية في مناطق المملكة في ما يخص استقدام العمالة المنزلية؛ لحفظ حقوق المواطنين والعمالة وتنظيم سوق العمل ومتطلباته.

وأوضحت الوزارة في تعميم لمجالس الغرف التجارية والصناعية في مناطق المملكة، إن استمرار التفاويض يسبب عوائد سلبية وأضرار على سوق العمل.

يُذكر أن التفويض الإلكتروني هو عبارة عن تنظيم للعمالة الوافدة خاصة المنزلية، بين الدول المرسلة والمستقبلة لتلك العمالة، ولكن يساء استخدامه من بعض المكاتب والغرف التجارية في إصدار تفاويض لأشخاص لم تتم عملية الاستقدام كاملة عندهم.