الزراعة: صادرات المملكة الزراعية إلى لبنان بلغت 338 مليون ريال العام الماضي

حمود العنزي(صدى):

بلغ إجمالي حجم استيراد الخضار من لبنان نحو 17.083 مليون كيلو جرام، بقيمة 43.57 مليون ريال؛ خلال 11 شهر الماضية.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، عيسى العيسى، ” إن قيمة واردات الفواكه من لبنان منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت نحو 53.062 مليون ريال، فيما بلغت الكميات المستوردة نحو 35.13 مليون كيلو جرام ” .

وأضاف ” في عام 2016 بلغت قيمة واردات الفواكه نحو 71.35 مليون ريال، فيما بلغت الكميات المستوردة نحو 40.87 مليون كيلو جرام . ”

كما أوضح، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن نسبة واردات المملكة من السلع الزراعية من لبنان بلغت نحو 2.4 في المائة من إجمالي واردات السعودية من الدول العربية. وأن قيمة الواردات نحو 397 مليون ريال في 2016.

وأشار بأن صادرات السعودية الزراعية إلى لبنان خلال العام الماضي، بلغت نحو 338 مليون ريال تمثل نحو 2.6 في المائة من إجمالي صادرات المملكة إلى الدول العربية.

يذكر أن، أهم المنتجات الزراعية المستوردة من لبنان هي الخس والتفاح والعنب والخضار المحفوظ، بينما تستورد لبنان؛ منتجات الألبان والتمور والزيوت.