” الملحقية الثقافية ” : الجامعات المميزة لم تعد شرطاً لطلبة الماجستير والدكتوراه

علي القحطاني(صدى):

أسقطت الملحقية الثقافية في واشنطن , شرط قبول الجامعات المميزة للمرحلة ال 10 في الدراسة لمرحلتي الماجيستير والدكتوراه.

وأكدت الملحقية أن القرار جاء بناء على رغبة طلبة في استكمال دراستهم في الدراسات العليا , وفي الوقت ذاته انخفض عدد الطلبة من تلك المرحلتين بسبب شرط الحصول على قبول جامعة مميزة ومتقدمة وذات تصنيف معين .

وأضافت الملحقية ” لم يعد أساسيا للحصول على قبول من جامعة مميزة , وإنما يجب تحقيق الاشتراطات من حيث المعدل التراكمي والاختبارات المطلوبة , وغيرها من شروط أكاديمية للحصول على بعثة ماجيستير أو دكتوراه ” .

ونوهت الملحقية بضرورة متابعة الاشتراطات لتلك المرحلتين تجنبا للتقدم بطلبات إلكترونية من دون معرفة بالشروط المسبقة لها , الأمر الذي يتسبب برفضها فورا.