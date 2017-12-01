ياني عن حفله بجدة: كانت ليلة لا تصدق

أماني الغامدي(صدى):

تفاجيء الفنان العالمي ياني بروح الجمهور السعودي وحبهم له، مرحبين به وسط جو مفعهم بالألفة والحب، أثناء حفله التي أطلقته الهيئة العامة للترفيه يوم الخميس الماضي، بجدة.

وعلق ياني على ما شاهده من ترحيب جماهيري، بعد انتهاء الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” كانت ليلة لا تصدق ” وتابع قائلاً: “هناك دوماً مرة أولى واحدة، والليلة شهدنا الكثير من المرات الأولى بالنسبة للسعودية. ”

وأضاف: ” الجمهور سلب قلوبنا بحماسته وحبه وشغفه وتقبله وانفتاحه. ” .

وكان ياني قد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، صباح الثلاثاء، وفور وصوله إلى المطار، غرد قائلاً: ” إن الأمر لم يستغرقه طويلاً، وإنه بدأ يتعلم العربية من الإعلام، مشيراً إلى أنهم جميعاً رحبوا به. ”

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت أعلنت أن حفلات العازف الكلاسيكي العالمي ستقام بحضور العائلات في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يومي الخميس والجمعة 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وبجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي الأحد والاثنين 3 و4 ديسمبر، وتلبية لرغبة الجمهور، أعلنت الهيئة تقديم عرضين إضافيين بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر.