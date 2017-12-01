الأرجنتين توقف مهمة البحث عن طاقم الغواصة المفقودة

بوينس آيرس(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم البحرية الأرجنتينية إنريكي بالى ان 28 سفينة و9 طائرات و4000 فرد من 18 دولة تولوا عملية البحث عن طاقم الغواصة المفقودة، المتكون من 44 شخص.

ومن جانبه أوضح انتهاء عدة أيام في البحث دون جدوى، مضيفاً إذا واصلنا البحث فلن نجدهم أحياء.

يذكر أن الغواصة كان لديها احتياطي من الاكسجين يكفيها 7 أيام، وعقب أن أبلغت في 15 نوفمبر عن تسرب مياه داخلها عبر أنبوب تفريغ الهواء، صدرت أوامر للغواصة بالعودة إلى قاعدة بحرية في ” مار ديل بلاتا ” .

انتقدت الحكومة قرار السلطات الأرجنتينية بشأن وقف مهمة البحث عن الغواصة المفقودة، كما أكدت البحرية تباطأ الحكومة في الإعلان عن تسرب المياه إلى الغواصة مما تسبب في وقوع ماس كهربائي.

وقد أتهم لويس تاجليابييترا الذي كان ابنه في الغواصة الحكومة بسوء التعامل مع أسر الضحايا موضحا أنهم لم يكن لديهم علم بقرار وقف السلطات مهمة البحث عن طاقم الغواصة .