تقرير دولي يكشف تورط قطر بعمليات إرهابية ويطالبها بالتوقف

طلال الضوي(صدى):

طالب التقرير الدولي الناتج عن جمعية هنري جاكسون، حكومة بريطانيا بالضغط على قطر لطرد الإرهابيين لديها أو سجنهم، ووقف تمويل الإرهاب بمنع المنظمات القطرية من استخدام ممثلين خارجيين من أعضاء القاعدة الذين يعملون في إيران تحت حماية الحكومة الإيرانية.

كما أوصى التقرير أنه يجب على قطر الحد من خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام، واعتبار قناة الجزيرة جزء من السياسة الخارجية القطرية، خصوصا وأن ادعاء استقلالية القناة أمر ” غير موثوق ” ، كما نادى بضرورة تحسين وضع حقوق الأنسان لديها، لاسيما في قضايا العمال الوافدين، ووضع المرأة ” .

وذلك بعدما كشف التقرير تورط قطر بدعمها للإرهاب وتوفير مأوى للجماعات الإرهابية مثل حركتي حماس وطالبان، مؤكدًا، أن قطر وضعت نفسها وسيط وملاذ للجماعات الإرهابية التي أجبرتها مشاكلها في نقل مكاتبها للدوحة.

وأقر بثبوت دور قطر المشبوه في تسهيل دفع فديات بمبالغ كبيرة لجماعات إرهابية، وتشجيعها على دعم شخصيات مثيرة للجدل كرجل الأعمال خميس الخنجر الذي يعتبر مصدر عدم الاستقرار في العراق.

يذكر أن جمعية هنري جاكسون هي مؤسسة بحثية وقوة لتشكيل السياسات، تحارب من أجل المبادئ والتحالفات التي تبقي المجتمعات حرة، وتعمل عبر الحدود وخطوط الأحزاب لمكافحة التطرف، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان الحقيقية.