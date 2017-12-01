أمير تبوك يطالب بسرعة إنهاء مشروعات الجسور والأنفاق البالغة بـ 320 مليون ريال

محمود البلوي(صدى):

طالب أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، بسرعة إنهاء مشروعات الجسور والأنفاق التي تنفذها الإدارة لتسهيل الحركة المرورية؛ لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للنقل داخل تبوك, وتسهيل حركة المرور في الطرق الرئيسية.

وقد شهد الأمير فهد أمس؛ مشروعات الجسور والأنفاق، التي تبلغ قيمتها أكثر من 320 مليون ريال، وشاهد نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها والتي تجاوزت في مشروع تقاطع طريق عمرو بن العاص مع طريق الملك خالد 95 %.

كما شاهد الإنجازات التي تمت في مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75 % . بالإضافة لشرح عن مشروع إنشاء نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 24 %.

وأخيرا، شاهد سموه آخر الإنجازات في مشروع إنشاء المرحلة الثانية من جسر طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبد الرحمن بن فيصل، والتي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 14 %.

يذكر أن الأمير فهد أثنى على جهود أمانة المنطقة في تنفيذ هذه المشروعات ومتابعتها لسير الأعمال فيها.